AYRO obtient l’approbation de principe du DNV GL pour son aile Oceanwings

AYRO a obtenu l’approbation de principe (AiP) de DNV GL, une des principales sociétés de classification au monde, pour son Oceanwings® 3.6.3., un système de propulsion éolienne pour les navires. L'Oceanwings 3.6.3 permet aux armateurs et aux opérateurs de navires de tirer parti de l'énergie éolienne pour améliorer le bilan énergétique de leurs flottes de navires tout en réduisant significativement les émissions de carbone.

Après 10 ans de développement, un premier prototype en 2017 et le démonstrateur industriel « Energy Observer » en 2019, AYRO poursuit le développement de sa technologie et son processus industriel avec une approbation de principe accordée par la société de classification DNV GL après revue des principaux plans et documents des Oceanwings® 3.6.3.

Dans un contexte de durcissement de la réglementation maritime au regard des enjeux environnementaux, les performances des Oceanwings permettent aux acteurs maritimes de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer leurs indices d'efficacité EEDI ou EEXI, visant une conformité aux exigences de l'OMI de 2030.

Ce système de propulsion éolienne est une aile à deux éléments de 363 mètres carrés qui sera notamment installée sur le navire «Canopée», un navire roulier en construction. Ce système d’hybridation de la propulsion des navires est également proposé pour des projets de constructions neuves et de retrofits de navires en service.

« Cet AiP est une étape importante dans le développement d'AYRO et nous sommes heureux d'avoir passé la première phase du processus de certification de notre aile. C’est le fruit du travail de toute l’équipe technique ces derniers mois. Les Oceanwings® peuvent être installées sur quasiment tous les types de navires de commerce, et nous constatons un grand intérêt de la part des armateurs et des affréteurs de navires, pour des projets de retrofits ou de nouveaux navires. La mission d’AYRO est de les assister dans la conception de leurs navires, dans l’intégration et la maintenance des Oceanwings® afin de relever les défis de compétitivité et de respect de l’environnement de l’industrie maritime » indique Ludovic Gérard, Directeur Général.

« Nous sommes heureux de délivrer cet AiP à AYRO pour son système de propulsion éolienne Oceanwings® 3.6.3. “ déclare Hasso Hoffmeister, Ingénieur Expert Principal de DNV GL Maritime. “Les réglementations nationales et internationales, , en plus des instances gouvernementales, les clients et les consommateurs augmentent la pression quant à la décarbonation de l’industrie. Obtenir l’AiP donne confiance aux armateurs et aux exploitants en démontrant que les nouvelles technologies les aident non seulement à améliorer leur durabilité mais également qu’elles répondent à des normes bien définies, reconnues et indépendantes. »

Communiqué d’AYRO, 15/02/21