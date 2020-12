Ayro signe vend ses premières voiles Oceanwings pour Canopée

Imaginées dès 2010 par l’architecte visionnaire naval Marc Van Peteghem, les Oceanwings sont des ailes à deux volets, conçues pour hybrider la propulsion des navires de commerce et participer à la décarbonation du transport maritime, enjeu majeur au regard des ambitions de réduction des émissions des gaz à effet de serre.

Après un prototype sur un trimaran de 7 mètres validant le concept en 2016, deux ailes de 32 mètres carrés ont été installées, en coopération avec CNIM pour ce projet, sur le catamaran laboratoire zéro émissions « Energy Observer » au printemps 2019.

C’est en continuant les études de développement qu’AYRO a conçu des ailes de 363 mètres carrés, qui équiperont « Canopée », le navire roulier de 121 mètres de long qui est en construction au chantier Neptune Marine. Ce navire, dont le concept a été imaginé par le cabinet d’architecture navale VPLP Shipping dès 2017, sera mis en service fin 2022 par l’armateur français Jifmar Guyane. Le navire sera équipé de quatre ailes automatisées Oceanwings ainsi qu’un ensemble d’équipements de navigation et routage développés par D-Ice Engineering, le tout étant fourni par AYRO. Il sera opéré par la société Alizée, une joint-venture entre les entreprises Jifmar et Zephyr & Borée et transportera les composants d’Ariane 6.

« Cette première commande industrielle signée le 23 novembre 2020 permet à AYRO de s’imposer comme pionnier de la propulsion éolienne hybride avec des ailes. Après cinq ans de développement intense avec Nicolas Sdez et l’équipe qui s’est renforcée et structurée, je suis heureux de cette première commande qui en appelle d’autres » déclare Marc Van Peteghem, fondateur et président de AYRO.

« Les Oceanwings peuvent être installées sur quasiment tous les types de navire de commerce, nous constatons un grand intérêt de la part des armateurs et des affréteurs de navires, pour des retrofits comme des nouveaux navires. La mission d’AYRO est de les assister dans la conception de leurs navires, l’intégration et la maintenance des Oceanwings afin de relever les défis de compétitivité et de respect de l’environnement de l’industrie maritime, aussi avons-nous bon espoir de concrétiser de nouvelles commandes prochainement », conclue Ludovic Gérard, Directeur Général.

Communiqué d’Ayro, 18/12/20