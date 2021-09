Propulsion vélique : AYRO va ouvrir une usine à Caen pour assembler ses ailes

C’est une nouvelle marche que franchit AYRO. La start-up française a signé un accord avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Caen Normandie pour implanter son usine sur le port de commerce de Caen-Ouistreham. « C’est la concrétisation de tous les efforts. On commence à toucher du doigt la fabrication des ailes », se félicite Ludovic Gérard, directeur général de la société, auprès de Mer et Marine. Ce sera la toute première usine au monde de fabrication d’ailes articulées pour la propulsion éolienne de navires de commerce, explique AYRO. Le bail commence le 1er décembre pour un lancement de l’activité i…