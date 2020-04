Bahamas : Carnival mobilise 9 paquebots pour rapatrier 10.000 membres d’équipage

C’est une opération sans précédent. Face à l’impossibilité de rapatrier par voie aérienne l’ensemble des membres d’équipage de ses navires situés dans la région USA-Caraïbes du fait des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, la compagnie américaine Carnival Cruise Line a décidé de rassembler une grosse partie de sa flotte dans les Bahamas. Avec l’accord des autorités locales et en coopération avec les autorités américaines, pas moins de 18 paquebots de CCL (sur un total de 27) vont s’y retrouver dans les prochains jours. Une vaste opération de transbordement de personnel en mer va se dérouler pour permettre à plus de 10.000 membres d’équipage non malades, en majorité du personnel hôtelier, de se rassembler sur 9 de ces navires, mobilisés pour leur permettre de rentrer chez eux. Cette flotte de rapatriement, qui a fait le plein dans les ports américains de vivres et de combustible dans la perspective de ces voyages, ramènera les personnels vers leurs pays, en Amérique latine, en Europe, en Inde, en Asie ou encore en Afrique. Des opérations similaires ont déjà eu lieu avec les paquebots de CCL basés en Australie, chargés notamment de rapatrier du personnel vers les Philippines et l’Indonésie.

Carnival a déjà rapatrié par avions un tiers des 29.000 membres d’équipage qui armaient ses paquebots au moment de l'arrêt des croisières le 13 mars. D'autres vont encore rentrer par des vols affrétés.

