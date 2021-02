BAI : Démarrage des lignes Bretagne-Irlande en fin de semaine

Brittany Ferries le précise dans sa communication : c'est « en réponse aux sollicitations de la région Bretagne » qu'elle annonce le positionnement de l'Armorique sur des lignes entre Saint-Malo et Roscoff et l'Irlande. On se souvient en effet que, la semaine dernière, c'est un tweet de Loïg Chesnais-Girard qui a, le premier, annoncé ces nouvelles rotations. Et ce quelques jours après l'annonce de Brittany Ferries de l'ouverture de la ligne entre Cherbourg et Rosslare.

Ces rotations, exclusivement dédiées au fret, vont démarrer à la fin de cette semaine. Le lundi et mardi seront dédiés à un aller-retour Roscoff-Cork. Le mercredi verra un départ Roscoff-Rosslare, le jeudi un Rosslare-Saint-Malo. Le vendredi, ce sera une traversée Saint-Malo-Cork et le samedi un Cork-Roscoff.

Ces routes devraient être effectuées à compter de ce vendredi 4 février jusqu'au 22 mars, date à laquelle les lignes saisonnières passagers, armées par le Pont-Aven et l'Armorique devraient reprendre.

