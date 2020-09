Baltique : échouage d'un ferry de Viking Line dans l'archipel d'Aland

La manoeuvre était volontaire. Dans la matinée de samedi, le ferry Amorella de la compagnie suédoise Viking Line, a été échoué par son capitaine sur une île de l'archipel d'Aland, dans le golfe de Bothnie. Il effectuait, comme tous les jours, la liaison entre Turku et Stockholm pour laquelle il transite par ce chapelet d'îles finlandaises. A 9h40, alors qu'il se trouvait devant l'île de Julgrund, il a été amené à la côte où il s'est échoué. Personne n'a été blessé et les 207 passagers ont évacué dans le calme vers Mariehamn, la capitale de l'archipel où ils ont été pris en charge par la Croix Rouge. 25 membres d'équipage ont également été amenés à terre, 49 autres restant à bord. Aucune pollution n'a été constatée. Les garde-côtes finlandais ont immediatement amené des moyens sur place, notamment les patrouilleurs Turva et Uisko. Des remorqueurs ont également rejoint le ferry.

(© MERIVARTIOSTO - LSMV)

Aucune précision n'a encore été donnée sur les circonstances qui ont poussé l'équipage à prendre cette décision. Les médias suédois et finlandais font état de problèmes à bord, peut-être de voies d'eau. L'Amorella est un navire construit en 1987 dans les chantiers de Brodosplit. Il mesure 170 mètres et a une capacité maximale de 2000 passagers. En décembre 2013, il s'était déjà échoué quasiment au même endroit, victime d'un black-out.

(© MERIVARTIOSTO - LSMV)

La suite de la procédure n'est pas encore connue mais le bateau ne sera pas déséchoué avant que des inspections sous-marines aient été effectuées. Une fois sa coque sécurisée, il devrait être remorqué dans le chantier naval de Naantali (voir notre reportage dans ce dernier). Pendant cette période d'indisponibilité, il sera remplacé par le Gabriella.

