Baltique : le ferry Amorella a été déséchoué

Le ferry Amorella de Viking Line, échoué depuis ce week-end dans l'archipel finlandais d'Åland, a été remis à flot. Il a été amené dans le port de Långnäs pour y décharger les véhicules qu'il transportait. L'opération s'est bien déroulée et aucune pollution n'a été constatée. Le navire va désormais rejoindre le chantier naval de Naantali, à côté de Turku, pour y être réparé.

Pour mémoire, l'Amorella, qui effectuait la rotation entre Turku et Stockholm, a été volontairement échoué sur la côte d'une des îles de l'archipel d'Åland dans l'après-midi de samedi. Les 260 passagers et une partie de l'équipage avaient été évacués dans le calme et sans incident.

On ne connaît pas encore les détails des circonstances qui ont amené le commandant du ferry à effectuer cette manoeuvre. Une collision avec une bouée anti-glace est évoquée, plusieurs brèches dans la coque auraient été constatées. Une enquête a été diligentée par l'autorité maritime finlandaise.

