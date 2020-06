BARILLEC Marine, diffuseur d’ondes positives

La crise sanitaire n’a pas entaché la dynamique de BARILLEC Marine qui pour répondre à son développement croissant et à la relance économique des activités navales a plus que jamais besoin de forces vives.

L’électricien naval, intégrateur de systèmes innovants pour les secteurs maritime et fluvial met tout en œuvre pour accueillir et fidéliser ses collaborateurs et les convaincre d’embarquer à son bord.

« Nous avons une pleine confiance en l’avenir et tenons à partager cette énergie positive avec l’ensemble de notre communauté. La solidarité, le respect, le courage, la résilience… dont nous avons été témoins et acteurs pendant cette période inédite nous poussent encore davantage à œuvrer collectivement pour une industrie maritime durable et une économie bleue vertueuse et responsable. Pour la reprise de la pleine activité, nous avons besoin de forces vives et du soutien de tous ceux qui partagent nos valeurs et les invitons à nous rejoindre, » déclare Matthieu Blanc, chef d’entreprise BARILLEC Marine à Concarneau.

BARILLEC Marine conçoit, installe et assure la maintenance des réseaux de production et de distribution électrique de tous types de navires. Véritable propulseur d’innovations, l’entreprise développe une offre complète de systèmes et de services pour la production, la distribution, la conversion d’énergie et la propulsion hybride ou électrique. « BARILLEC Marine est un partenaire majeur de la transition énergétique du fluvial, ce qui nous a permis de décrocher le marché d’hybridation des Batobus Parisiens . Nous équipons également le premier navire hybride dual-LNG construit en France, » souligne Bruno Libert, chef d’entreprise des établissements de Lorient et des Sables d’Olonne.

Afin d’accompagner sa croissance et ses évolutions technologiques, BARILLEC Marine cherche de nouveaux talents inspirants, désireux de faire avancer le métier et de participer à relever les défis de l’industrie navale et maritime.

Depuis le début de l’année 2020 , BARILLEC a recruté une quinzaine de nouveaux collaborateurs et une dizaine de stagiaires et alternants. En tout, l’entreprise a planifié le recrutement de 50 salariés dans les 2 ou 3 ans sur l’ensemble de ses sites, à Concarneau, à Lorient et aux Sables d’Olonne. Les besoins portent sur des métiers nouveaux dans l’entreprise, comme planificateur, mais aussi en chefs de projets et responsables d’affaires et dans tous les postes techniques : Électrotechniciens, électromécaniciens, chefs d’équipe, responsables de chantiers, techniciens et ingénieurs en électrotechnique, automatismes, conversions d’énergies et communication…

Outre un parcours d’intégration qui permet de familiariser les nouvelles recrues à l’environnement maritime, BARILLEC Marine met en œuvre des plans de formation pour booster les compétences de ses salariés. Transversalité entre les différentes sociétés du groupe (Vinci Énergies), centre de formation interne, démonstrateurs pour préparer les interventions, compagnonnage et transmissions des compétences sont parties intégrante de la culture de l’entreprise qui place l’humain au cœur de ses projets. Et après les travaux de Concarneau en 2017, l’inauguration d’un nouveau bâtiment aux Sables d’Olonne l’été dernier, c’est l’établissement de Lorient qui va bénéficier d’un grand lifting. Les locaux vont être réaménagés intégralement pour l’activité marine qui va doubler de surface et pourra accueillir les nouveaux collaborateurs dans de meilleures conditions d’ici la fin de cette année.

Consultez les offres de BARILLEC Marine : https://www.barillec-marine.com/nous-rejoindre/

