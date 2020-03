BARILLEC Marine reste attaché à la pêche et à ses racines

De l’électricien au propulseur d’énergies, forte de l’audace et de la culture de l’innovation qui l’animent depuis toujours, BARILLEC Marine reste attachée à ses fondamentaux et à ses racines. L’entreprise, dont l’histoire est étroitement liée au secteur de la pêche et au port de Concarneau, a d’ailleurs réalisé l’installation électrique et électronique complète de l’ANTHEMIS, un chalutier construit par PIRIOU, qui vient tout juste d’entrer en exploitation.

Le cœur de métier de BARILLEC Marine, c’est de concevoir, installer et assurer la maintenance des réseaux de production et de distribution électrique nécessaires à la propulsion, à la navigation et à la vie courante à bord. Depuis l’éclairage jusqu’aux engins de pêche en passant par les systèmes de navigation et de surveillance, l’électricien veille à la fiabilité et au bon fonctionnement des systèmes vitaux du navire, au confort et à la sécurité des marins.

(Passerelle Anthémis @Pierre-Yves Millet)

Un métier qui implique une grande responsabilité et requiert une véritable expertise. L’électricien naval possède une parfaite connaissance des navires, des besoins opérationnels et des contraintes, aussi bien réglementaires qu’environnementales ou sécuritaires. Elle s’appuie sur une expérience qui a commencé il y a plus de 60 ans à Concarneau avec la modernisation des flottilles de pêche. Un secteur auquel elle reste fidèle, tant pour la construction que pour la maintenance des navires.

L’ANTHEMIS, composé d’un équipage de sept marins, est un chalutier de 22,75 m destiné au chalutage de fond et pélagique. BARILLEC Marine a fourni, installé et mis en service tous les réseaux et systèmes électriques et électroniques du navire :

Tableaux de distribution, équipements terminaux tels que l’éclairage ou les prises…

Systèmes de détection incendie et diverses alarmes comme la détection d’envahissement ;

Intégration des équipements en pupitre passerelle et raccordement de l’ensemble des équipements électriques et électroniques ;

Systèmes de communications réglementaires conformes au SMDSM : VHF, HF, Inmarsat-C, Navtex ;

Systèmes d’aide à la navigation : cartographie Maxsea, GPS, radar, compas satellitaire, AIS, journal de bord électronique, sondeur, pilote automatique ;

Systèmes de vidéosurveillance, téléphone et TV satellitaires, interphone ;

Alarme homme de veille (BNWAS).

BARILLEC Marine s’est développée grâce à cette expertise métier, à son identité et à ses valeurs fortes. Avec son savoir-faire et la compréhension des problématiques de ses clients, l’entreprise est un acteur moteur de l’innovation capable de développer une offre complète de systèmes et de services pour la production, la distribution, la conversion d’énergie et la propulsion hybride ou électrique des navires. Véritable partenaire technique de ses clients, BARILLEC Marine répond aux attentes des chantiers navals, armateurs et équipementiers dès la définition de l’expression de besoin, quel que soit le type de navire.

Plus d’infos : www.barillec-marine.com marine@barillec.fr

