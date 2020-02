Barreras : Ritz-Carlton défend son plan de sauvetage

Alors que le tribunal de commerce de Vigo doit se prononcer rapidement sur l’avenir du chantier Hijos de J. Barreras, le groupe hôtelier Ritz-Carlton, dont le premier navire de croisière est en attente d’achèvement chez le constructeur espagnol, assure être en mesure de sortir l’entreprise de l’impasse. Douglas Prothero, président de Cruise Yacht Upper Holdco (aussi appelée CY1L), la compagnie créée par Ritz-Carlton et immatriculée à Malte pour exploiter sa future flotte, est sur place cette semaine afin d’accélérer avec les autres acteurs du dossier la mise en place du plan de sauvetage de Barreras. Elaborée avec les principaux actionnaires du chantier, le groupe Pemex (51%) et la compagnie Albacora (24.5%), les banques créancières et la société espagnole d’assurance-crédit à l’exportation CESCE, une demande de restructuration de la dette de Barreras a été déposée au tribunal de commerce. A l’issue, les grandes lignes du plan de sauvetage ont été rendues publiques. CY1L prévoit en particulier d’injecter 70 millions d’euros supplémentaires pour permettre l’achèvement de son navire : « Un aspect central de la solution est l’engagement clair pris par CY1L d’augmenter le prix de son navire en cours de construction pour s’assurer que les comptes actuellement négatifs de Barreras soient équilibrés », explique l’armateur dans un communiqué.

C’est en mai 2017 que Ritz-Carlton avait passé commande du navire, une unité de luxe de 190 mètres de long pour 23.8 mètres de large, 24.000 GT de jauge et 298 suites. Lancé en octobre 2018, l’Evrima devait initialement entrer en service en février 2020. Mais le chantier a accumulé les difficultés, retards et surcoûts, au point de se retrouver au bord de la faillite. Il faut dire que Barreras, en manque de commandes, avait tout fait pour se diversifier dans la croisière et décrocher ce premier contrat. Quitte à proposer un prix trop bas, annoncé à 250 millions d’euros. En décembre, la presse locale, citant des sources du secteur, estimait que ce budget était insuffisant d’au moins 50 millions d’euros. Ce qui est cohérent avec les annonces que vient de faire l’armateur.

En octobre dernier, Ritz-Carlton, quelques mois après avoir confimé sa décision de faire réaliser par Barreras un second navire du même type, annonçait que la construction de l’Evrima accusait quatre mois de retard, renvoyant la livraison au mois de juin 2020. Mais les déboires financiers du chantier ont entrainé le quasi-arrêt des travaux à bord ces dernières semaines et il parait hautement improbable que le navire soit opérationnel à cette échéance.

Ce à quoi ressemblera l'Evrima une fois achevé (© RITZ-CARLTON)

On rappellera que Barreras n'est pas le seul chantier européen à boire le bouillon après avoir souhaité coûte que coûte se lancer sur le marché de la croisière. Le constructeur croate Uljanik, qui a livré le Scenic Eclipse (168 mètres, 16.000 GT, 114 suites) l’été dernier, avec un an de retard, a été placé en liquidation fin janvier. Quant au norvégien Kleven, malmené par la crise de l’offshore et qui s’était lancé dans la croisière avec les nouveaux navires d’expédition d’Hurtigruten, il a d’abord été repris par l’armateur pour éviter la faillite et mener à bien ce projet. Puis une fois les bateaux livrés il lui a fallu se restructurer drastiquement, le groupe croate DIV, qui possède le chantier naval Brodosplit, ayant annoncé récemment qu’il allait racheter Kleven. Quant aux chantiers norvégiens de Vard, qui produisent notamment les bateaux de Ponant et Hapag-Lloyd, s'il n'y avait pas derrière le groupe italien Fincantieri, ils seraient sans doute dans une situation très précaire.