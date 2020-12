Barry Rogliano Salles recrute : Courtier Maritime LPG (H/F)

Vous êtes jeune commandant ou second capitaine avec une solide expérience au Gas (LPG) et vous souhaitez vous réorienter vers une carrière à terre plus commerciale dans un contexte international.

Vous êtes dynamique, curieux, avez le sens du relationnel et possédez un anglais parfait écrit et parlé.

Le métier de courtier d’affrètement vous attire particulièrement.

Merci d'adresser vos CV et lettre de motivation à hr@brsbrokers.com

Barry Rogliano Salles (BRS) est, avec plus de 160 ans d’existence, le premier courtier maritime français et figure parmi les cinq premiers courtiers maritimes mondiaux.

BRS possède des bureaux en Chine, au Vietnam, à Singapour, en Indonésie, en Inde, à Dubai, en Grèce, en Suisse, en Espagne, en France, en Allemagne, au Royaume Uni, aux Etats Unis, en Colombie, en Côte d’Ivoire.

L’activité de BRS s'exerce principalement dans les domaines suivants :

Courtage d’affrètements entre armateurs et industriels/chargeurs y compris les produits dérivés ;

Courtage en construction de navires et achats/ventes de bateaux sur le marché de l’occasion y compris le financement de navires, les projets de conversion et le recyclage

Au début des années 2000, BRS a été l’une des premières sociétés de courtage à se lancer dans l’aventure du shipping digital et possède aujourd’hui des filiales de collecte et d’analyse de données et de mise à disposition de portails internet. Les plateformes d’information et de données élaborées de BRS et ses filiales sont aujourd’hui incontournables pour beaucoup d’armateurs, affréteurs et autres sociétés de courtage.

BRS publie chaque année en mars un rapport annuel d'analyse de l'activité du transport maritime et de la construction navale qui fait référence dans la communauté maritime.

BRS Group emploie environ 530 personnes dans le monde.

Contact : Adélaïde Joly (DRH)

