Batteries lithium-ion : l’avenir de la propulsion des sous-marins ?  

« Il y a deux ans, on n’aurait pas imaginé cela possible avant 2040. Aujourd’hui, on l’estime techniquement réalisable dès 2030, et n’est pas fini tellement les choses vont vite actuellement ». Ancien commandant de sous-marin français travaillant aujourd’hui chez Naval Group, Stéphan Meunier nous parle des récentes avancées obtenues sur les batteries électriques employant la technologie lithium-ion. Un axe de développement devenu stratégique pour Naval Group, qui en plus de son système de piles à combustible de seconde génération (FC2G), mise désormais sur les batteries Li-ion (LIB) pour proposer des sous-marins conventionnels offrant une autonomie considérable en plongée. Les ingénieurs français estiment ainsi que, sans autre source d’énergie, il sera possible de construire dans une dizaine d’années un sous-marin océanique (de la gamme des 3000 tonnes) capable de rester en immersion plus d’un mois sans avoir besoin de recharger ses batteries. Cela, avec un profil opérationnel classique et une vitesse moyenne élevée, de l'ordre de 8 nœuds par exemple pour le concept SMX31E. Une révolution dans le monde de la sous-marinade puisqu’un tel système ouvre la voie à une propulsion silencieuse entièrement électrique, tout en permettant d’éliminer le principal talon d’Achille des sous-marins non nucléaires : la vulnérabilité liée à l’obligation de remonter plus ou moins régulièrement vers la surface pour recharger les batteries au moyen de diesels-générateurs.

Déjà plusieurs années de recherche et d’essais concluants

« Les batteries lithium-ion ont connu récemment de grandes avancées et sont un projet majeur pour Naval Group. C’est une technologie extrêmement prometteuse, nos développements avancent bien et on constate de plus en plus d’intérêt de la part des marines », explique à Mer et Marine Marie Lévêque, directrice du projet Batterie Lithium-Ion à la Direction Innovation et Expertise Technologique de Naval Group. Ce dernier a choisi de s’orienter vers la solution de l’accumulateur Lithium-ion, qui offre notamment comme avantages une très haute densité d’énergie, une faible autodécharge, une meilleure sécurité et aucun effet de mémoire (défaut des batteries traditionnelles qui ont de moins bonnes performances si elles ne sont pas complètement rechargées après avoir été vidées). L’accumulateur ne nécessite en plus aucune maintenance.

Comme pour FC2G, l’industriel travaille sur des prototypes permettant de valider les performances et la fiabilité d’un système embarqué LIB. Avec des essais d’endurance et des scenarii d’utilisation représentatifs d’un emploi opérationnel sur sous-marin. « Ces deux dernières années, nous avons franchi des jalons techniques majeurs et réalisé des essais probants sur un prototype ». Pour mener à bien ce projet, Naval Group a réuni une équipe pluridisciplinaire avec son site de Nantes-Indret (spécialisé dans les appareils propulsifs), le centre d’ingénierie de Lorient (ingénierie) et le chantier de Cherbourg, dédié à la construction de sous-marins. S’y ajoutent des partenaires industriels, comme Saft et EDF.

Naval Group a déjà une expérience assez ancienne des batteries Li-ion, qui équipent notamment les torpilles MU90 qu'il produit sur son site de Saint-Tropez. Mais les applications ne sont pas du tout les mêmes et l'énergie nécessaire autrement plus importante. Ainsi, de quelques dizaines de kilowatt-heure (kWh) pour une torpille, on passe à plusieurs dizaines de Mégawatt-heure (MWh) pour un sous-marin, soit l'équivalent de 500 à 1000 batteries d'une voiture électrique comme la Zoe de Renault.

D’énormes avantages par rapport au plomb

Par rapport aux traditionnelles batteries au plomb, la technologie Li-ion offre d’énormes atouts pour une application sur sous-marin : une massification de l’énergie embarquée, une disponibilité supérieure de cette énergie pour les appels de puissance, la possibilité pour le bâtiment d’évoluer à vitesse maximale si besoin, un rechargement nettement plus rapide et une sécurité accrue. La maintenance est également facilitée. « Le grand défi d’un sous-marin conventionnel c’est l’énergie et ces dernières décennies, si nous avons amélioré beaucoup de choses sur les sous-marins, il n’y avait pas eu beaucoup de changement au niveau des batteries. Aujourd’hui, la technologie lithium-ion constitue une vraie promesse avec beaucoup plus d’énergie embarquée, plus de souplesse d’emploi et la capacité à rester beaucoup plus longtemps en plongée. Par rapport au plomb, LIB permet par exemple de monter en allure. Avec des batteries au plomb, quand il ne reste plus que 40 à 50% de la capacité, on ne peut plus aller à vitesse maximale. Avec LIB, il est possible d’atteindre la vitesse max même si l’on n’a pas la totalité de la capacité disponible », détaille Anthony Covarrubias, Responsable marketing opérationnel chez Naval Group. Originaire du Chili, l’ancien sous-marinier, qui a notamment commandé l’un des Scorpène construits par Naval Group pour ce pays, parle en professionnel et, convaincu de l’utilité cette technologie, explique que les avantages de LIB ne s’arrêtent pas là. « Nous avons aussi avec le plomb le problème de la production d’hydrogène, qui fait que, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas puiser à plus de 80% dans ces batteries. Avec LIB, on peut monter à 98% sans production d’hydrogène ».

Au neuvage ou à l’occasion d’une refonte

Le concept de Naval Group repose sur des packs de batteries constitués de milliers de cellules d’accumulateurs gérées par un système intégré de pilotage. L’ensemble n'aura pas besoin comme d’autres systèmes tels FC2G d'être logé dans une section de coque autonome. Au neuvage ou après rénovation, les LIB pourront être embarquée en remplacement des batteries existantes. « Nous avons travaillé sur les mêmes locaux, sur des espaces équivalents. On pourrait donc imaginer une refonte à mi-vie d’un Scorpène, nous avons fait des études qui démontrent qu’on peut le faire. Mais l’idée est plutôt une installation sur la prochaine génération de sous-marins ».

Un système évolutif pour intégrer les progrès technologiques

Selon Marie Lévêque, « nous sommes aujourd’hui prêts à intégrer une première solution innovante ». Cela, après les recherches et tests réalisés ces dernières années. « Nous nous sommes d’abord concentrés sur la sécurité, c’était primordial pour désamorcer les inquiétudes. Nous avons pour cela bénéficié de notre héritage dans la propulsion nucléaire, avec une méthodologie très précautionneuse au travers de laquelle on s’imagine les pires scénarios, on les provoque en essais et on vérifie le comportement du système. C’est ainsi que notre produit LIB a passé tous les tests de sécurité ». L’autre grand enjeu était la possibilité d’intégrer un système répondant aux besoins opérationnels à bord d’un sous-marin : « C’est un sacré défi d’intégrer des milliers de cellules d’accumulateur dans un système sous l’eau, mais Naval Group, par sa capacité d’intégrateur, sait relever ce genre de défi. Ce qui est également complexe, c’est qu’il faut en plus anticiper l’arrivée de futures technologies ». Cela, à plus ou moins brève échéance et probablement de manière régulière. « Ce domaine évolue tellement vite qu’il faut suivre au quotidien les avancées et les nouvelles solutions avec les acteurs de l’écosystème industriel. Nous travaillons par conséquent de telle manière que le système que nous développons soit très évolutif afin d’intégrer les progrès et technologies qui vont émerger dans les années qui viennent ». Non seulement lors de cette phase de développement, mais aussi ultérieurement, une fois que le système sera en service.

Objectif : 40 jours en plongée sans recharger les batteries

« Le premier challenge a été de valider la capacité d’intégration et de lever le verrou de la sécurité. Maintenant que c’est démontré, on peut travailler sur la chimie et des densités d’énergie bien plus élevées. Nous travaillons par exemple sur les nouveaux accumulateurs », souligne Marie Levêque. Les performances attendues par les développements technologiques en cours et à venir sont tels qu'ils permettent, pour le concept SMX31E, d'imaginer un sous-marin tout électrique avec une autonomie de 40 jours en plongée. Des performances bien supérieures aux systèmes anaérobies (AIP) actuellement sur le marché, et qui ne sont pas loin de celles des premières générations de sous-marins à propulsion nucléaire. Ainsi, les SNA français du type Rubis ont une autonomie (en vivres) de 45 jours.

Essais d’endurance

Naval Group va maintenant poursuivre ses essais sur prototype : « Nous allons maintenant aller chercher des essais d’endurance, pour faire fonctionner le système pendant plusieurs mois, nous avons même une campagne qui durera jusqu’à un an avec plusieurs dizaines de batteries. L’objectif est de mettre LIB dans un contexte opérationnel représentatif des missions que réalise un sous-marin. Nous avons déjà obtenu des résultats très intéressants par rapport aux batteries au plomb sur l’autonomie et aussi en termes de performances, notamment l’accès à des vitesses rapides quand les batteries ne sont pas complètement chargées, ce qu’on ne peut pas faire avec du plomb. Nous avons donc déjà démontré que les gains sont significatifs. Il faut maintenant réaliser des essais dans la durée et continuer de travailler sur les nouvelles avancées technologiques ». Le travail se poursuit également sur la forme des batteries, de manière à optimiser au maximum l’espace disponible dans un sous-marin et, ainsi, pouvoir stocker la plus grande quantité possible d’énergie.

