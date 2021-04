Becker Marine : Nakashima prend une participation majoritaire

Fusionner deux activités se complétant pour proposer des packages globaux. Voilà l’objectif de la prise de participation majoritaire de l’équipementier japonais Nakashima Propreller Co. Ltd au sein d’un autre équipementier, l’allemand Becker Marine Systems GmbH, selon les deux groupes familiaux qui se connaissent et coopèrent depuis plus de 40 ans.

Le premier est spécialiste du marché des hélices et systèmes de propulseurs d’étraves, quand le second est un expert des systèmes de manœuvre (gouvernails) et dispositifs d’économie d’énergie (tuyère Mewis Duct). Ainsi, ils veulent être en mesure d’offrir des packages plus complets et optimisés pour les chantiers navals, tant pour la construction neuve que la rénovation.

Les offres doivent aussi se compléter en utilisant les départements de calcul de la dynamique des fluides (CFD) propres aux deux entités. Enfin, les chantiers auront des facilités pour répondre à la demande grâce à un réseau de services sur de nombreux fuseaux horaires.

