Belle santé des ports de pêche de Douarnenez et d'Audierne

La chambre de commerce et d’industrie de Quimper a dévoilé les chiffres des ports de pêche cornouaillais, ce mercredi. Ils laissent voir une augmentation sensible de l’activité à Douarnenez et encore davantage à Audierne.

L’excellente santé affichée par le port du Rosmeur, à Douarnenez, depuis plus d’un an maintenant, ne se dément pas ! Après une année 2020 très fructueuse et un début d’année 2021 sur la même lancée, les statistiques des ports de pêche cornouaillais du mois de mars 2021, dévoilés par la chambre de commerce et d’industrie, ce mercredi, confirment cette tendance.

Ainsi les ventes en criée ont-elles une nouvelle fois sensiblement augmenté en mars 2021 par rapport à l’an passé : la hausse du tonnage est de 20 % (648 tonnes contre 541 en mars 2020). Cette augmentation…