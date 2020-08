Beyrouth : interrogations sur la destination du nitrate d'ammonium

Suite aux dramatiques explosions ayant détruit et endeuillé Beyrouth début août, de nombreuses questions ont été soulevées autour de la présence de ce stock de nitrate d’ammonium sur le port de la capitale libanaise. Marchandise dangereuse et inflammable, le nitrate d’ammonium est à la fois utilisé pour la fabrication d’engrais et d’explosifs. Les 2750 tonnes qui ont provoqué la catastrophe de la capitale libanaise étaient stockées depuis l’été 2014 après avoir été débarquées d’un vraquier, le Rhosus.

Après le choc de l’accident viennent désormais les questions. Que faisait ce stock dangereux depuis si longtemps sur le port ? Comment est-il arrivé là ? Et surtout à quoi servait-il ?

La rédaction du grand magazine allemand Der Spiegel, en coordination avec l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, un consortium international de journalistes spécialisés dans l’investigation), a entamé une enquête minutieuse autour de cette cargaison et les circonstances de son arrivée à Beyrouth. Et ses premiers résultats mettent à jour des conclusions qui interrogent.

Le Rhosus est un vieux vraquier fatigué de 27 ans, déjà détenu à plusieurs reprises suite à des contrôles de l’Etat du port pour des défaillances graves. Le 23 septembre 2013, au moment du chargement de la cargaison de nitrate d’ammonium, dans le port géorgien de Batumi, il est pavillonné en Moldavie, appartient à une société panaméenne et est certifié par Maritime Lloyd, une société géorgienne. La cargaison, expédiée par une entreprise également géorgienne, est a priori, selon la BBC, destinée à une usine mozambicaine d’explosifs. A ce stade, l’enquête du Spiegel bute déjà face à une interrogation classique dans le milieu du transport maritime : à qui appartient le navire. Le nom d’Igor Gerushkin, un citoyen russe installé à Chypre, circule dans les médias comme étant celui du propriétaire du navire. Mais, les journalistes allemands penchent pour une autre thèse : Gerushkin ne serait en réalité que l’affréteur du navire, via sa société Teto Shipping immatriculée aux îles Marshall, et le propriétaire serait plutôt le chypriote Charalambos Manoli, son voisin de bureau. Ce qui interroge les enquêteurs du Spiegel, c’est que ce dernier est connu pour ses relations d’affaire au Liban et qu’il utilise une banque tanzanienne, la FBME, que le renseignement américain a identifié comme une des plateformes du Hezbollah. Cette banque aurait notamment fourni des fonds à Manoli pour acheter un autre navire, le Sakhalin, qu’il aurait acquis en 2014 et dont il n’aurait, d’ailleurs, pas remboursé les traites.

Des sources journalistiques russes indiquent que Teto Shipping aurait perçu 1 million de dollars pour effectuer le transport vers la Tanzanie. Le navire appareille avec un équipage de 9 marins, 8 Ukrainiens et un Russe. Les conditions de vie à bord sont déplorables. En cours de voyage, l’équipage apprend qu’une cargaison supplémentaire doit être chargée à Beyrouth pour rentrer des fonds destinés à payer le passage du canal de Suez (sic). Le navire accoste donc à Beyrouth où ses ennuis commencent. On tente d’embarquer des camions et des conteneurs a priori destinés au port jordanien d’Aqaba. Mais dès la première tentative de manutention, les cales du navire sont endommagées et les opérations immédiatement arrêtées. Parallèlement, un cabinet d’avocats maritimistes de Beyrouth est saisi par les créanciers du navire, qui a déjà plusieurs factures impayées. Ils obtiennent plusieurs ordres de saisie. De plus, un contrôle de l’Etat du port effectué par les autorités maritimes libanaises constate des défaillances majeures sur le Rhosus et lui interdit de reprendre la mer.

Le scénario, malheureusement habituel à bord de ces vieux navires gérés par des sociétés intraçables, se met alors en route. L’affréteur et/ou l’armateur sont aux abonnés absents, personne ne paie plus rien à commencer par le salaire des marins qui, au bout de quelques semaines, ne survivent que grâce à l’aide du port de Beyrouth. Le même cabinet d’avocat, qui avait demandé la saisie du navire, vient en aide à l’équipage pour les aider à rentrer chez eux, alors qu’un problème de visa les en empêchaient. En août 2014, il obtient cette autorisation d’un tribunal libanais qui s’appuie notamment sur la dangerosité de la cargaison pour justifier de l’impérieuse nécessité de débarquer l’équipage.

Le service de douane libanais procède au transfert de la cargaison vers le hall 12 et le bateau est déplacé dans une zone de mouillage où il finira par couler à l’hiver 2017. En 2015, un courtier est mandaté pour procéder à l’évaluation de la qualité du stock. Mais rien de plus. La société mozambicaine propriétaire de la cargaison, estimée quand même à 700.000 dollars, ne la réclame pas.

Les années passent et la douane continue à alerter les autorités sur la dangerosité du stock mais sans aucun effet. Au printemps 2020, on constate qu’une porte de l’entrepôt a été arrachée, qu’il y a un trou dans le mur et qu’une partie de la marchandise a probablement disparu. En juillet dernier, les services de la douane alertent une nouvelle fois le procureur général puis le président et le premier ministre libanais de la situation. Quelques jours plus tard, l’explosion ravage Beyrouth.

Les journalistes du Spiegel s’interrogent sur plusieurs points : la cargaison devait-elle réellement atteindre le Mozambique ou devait-elle, d’une manière ou d’une autre, atteindre le Liban ? Pourquoi personne ne l’a réclamée ? Et a-t-elle été en partie subtilisée lors de son stockage à Beyrouth ? Un second volet de l’enquête est en cours.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.