Blue week : Une semaine de visioconférences sur la transition énergétique

GARDONS LE CAP, ENSEMBLE, DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LE MARITIME !

Le Blue Forum est né d’une initiative de l’Institut de Recherche Maritime des Pays-Bas (MARIN) en 2012 et de son directeur du département Navires Guilhem Gaillarde. Il s’agit d’une plateforme de conférences et d’échange qui promeut l'utilisation intelligente et durable de l'environnement dans le secteur maritime, des énergies renouvelables au transport zéro émission.

L’objectif principal est de rassembler et motiver les acteurs qui permettent une mise en œuvre efficace de la transition énergétique. Le Forum se réunit chaque année pendant la BlueWeek, qui navigue entre les Pays-Bas et des ports ou capitales européennes suivant l’année. Cette année est bien sûr différente des autres. La majorité des évènements étant annulés, MARIN a décidé de transférer l’ensemble des présentations et débats en ligne entre le 26 et le 29 Mai. Les inscriptions se font via le site www.blueforum.org . Une gageure pour l’institut qui, bien qu’étant une référence mondiale pour la recherche maritime, a du régler l’intégralité de la conférence en ligne avec des ressources internes en quelques semaines et volontairement sans sponsor (afin de conserver son statut indépendant de fondation à but non lucratif).

Le programme couvrira les sujets suivants (programme consultable sur le site):

Mardi 26 mai : Énergies marines (Ocean Energy) et activités marines durables (Blue Life)

Mercredi 27 mai : FORUM L'avenir des énergies marines et du transport maritime

Jeudi 28 mai : Propulsion naturelle (utilisation du vent et solaire pour la propulsion des navires)

Vendredi 29 mai : Transport maritime zéro émission (tout est dans le titre)

L'assemblée générale annuelle de l'association internationale des navires à voile IWSA et plusieurs autres réunions de projets seront organisées au cours de la même semaine, évidemment en ligne.

Veuillez noter que l'inscription doit être effectuée pour chaque jour séparément. Chaque session commencera à 13h00, fuseau horaire néerlandais / Amsterdam.