Bolloré Ports obtient la concession d'un terminal dédié à l'automobile en Egypte

Le 19 décembre 2019, le consortium formé par Bolloré Ports, Toyota Tsusho Corporation et Yusen Kabushiki Kaisha, a signé, une convention de concession avec l'Autorité Générale de la Zone Economique du Canal de Suez, en vue de construire, équiper et gérer un terminal roulier à Port-Saïd, en Egypte.

Le consortium s’engage à investir 150 millions de dollars sur la période pour l’acquisition des équipements et l’aménagement des infrastructures. Il prévoit de créer 400 emplois directs et 1 000 emplois indirects.

Ce terminal offrira des services dédiés à l’industrie automobile notamment en matière d'importation, d'exportation et de réexpédition de véhicules vers les marchés et ports des pays voisins. Il sera doté d’un quai de 600 mètres et d’un parc de stockage de 21 hectares pour la réception et la livraison des véhicules.

À l’issue des travaux en 2021, le consortium sera en mesure d’assurer la manutention de près de 800 000 véhicules par an. En s’appuyant sur les synergies mises en place, il a pour ambition de contribuer à faire de Port-Saïd, le port de référence de la méditerranée orientale.

Le consortium, concessionnaire du terminal roulier de Port-Saïd, est composé de l’entreprise française Bolloré Transport & Logistics, opérateur de référence des terminaux portuaires en Afrique ; du géant japonais de l’automobile Toyota Tsusho Corporation et de l’opérateur logistique japonais Yusen Kabushiki Kaisha.

Communiqué de Bolloré Ports, 28/01/20