Boluda France se lance sur le marché éolien offshore avec HST Marine

Avec l’ouverture, enfin prévisible, des premiers champs éoliens offshore français, le marché de la servitude offshore commence à voir de nouveaux acteurs se déclarer. Dernier en date, Boluda France, qui arme actuellement 75 remorqueurs portuaires et 30 bateaux de service dans 15 ports français. Pour entrer sur ce nouveau métier, l’armement, filiale française du groupe espagnol Boluda Corporacion Maritima, vient de signer un protocole d’accord avec la société britannique HST Marine.

Basée à Swansea, cette dernière est déjà très bien implantée sur le secteur du transfert à grande vitesse de personnel et intervient sur les champs néerlandais, britanniques et danois. Elle compte déjà plus de 75.000 opérations à son actif, avec une flotte de sept navires, dont quatre Twin Axe FCS 2710 de Damen dont elle a été le premier client. Elle vient par ailleurs de commander, toujours à Damen, un petit bateau de travail sur le design Multicat 2309.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.