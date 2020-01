Boluda : le Belle-Ile a quitté la France

Après 29 ans de service dans les ports français, le Belle-Ile, l’un des remorqueurs de la filiale tricolore du groupe espagnol Boluda, a fait ses adieux à l’Hexagone. La vieille coque a quitté Saint-Nazaire le 21 janvier, cap sur l’Espagne. Après avoir franchi Gibraltar et avoir réalisé une escale à Algésiras, il a repris la mer dimanche avec comme destination annoncée le port de Castellon, au nord de Valence.

Le Belle-Ile à son départ de Saint-Nazaire le 21 janvier ( © MER ET MARINE )

Construit à Nantes en 1988, le Belle-Ile mesure 31 mètres de long pour 9.2 mètres de large. Capable d’atteindre 12 nœuds, il est équipé de deux moteurs Deutz pour une puissance totale de 2050 kW. Sa capacité de traction au point fixe est de 38 tonnes. Ce remorqueur a d’abord commencé sa carrière dans le port de Marseille sous le nom de Provençal 8, avant de rejoindre Saint-Nazaire au tout début des années 2000 et d'être renommé Belle-Ile.

Son départ fait suite à la livraison de nouveaux remorqueurs à Boluda France, dont les VB Concorde et VB Mirage construits par le chantier vietnamien de Piriou et arrivés l’été dernier dans l’estuaire de la Loire. Deux unités du même type (VB Surprise et VB Achéron) ont rejoint à Marseille en novembre, alors que deux autres (VB Longchamps et VB Gardian) sont attendus cette année.

Ces entrées en flotte entrainent comme d’habitude des départs d’unités anciennes et un jeu de chaises musicales au sein des unités de Boluda France.

Quatre autres remorqueurs français vont pour cette raison être transférés en Espagne dans les mois qui viennent : les Guérande et Saint-Denis (basés à Brest) et le VB Pouliguen (Saint-Nazaire) dont les départs sont prévus en mars, ainsi que le Pornichet (La Rochelle), qui doit s’en aller au mois de mai.