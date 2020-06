Boluda : nouveau jeu de chaises musicales pour les remorqueurs des ports français

Le Havre, Dunkerque, Brest, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Marseille… Comme souvent, l’entrée en service de nouveaux remorqueurs chez Boluda entraine une réorganisation des moyens affectés par la société aux ports français. C’est le cas avec la livraison par Piriou de deux nouvelles coques de 30 mètres et plus de 70 tonnes de traction, les VB Guardian et VB Longchamp qui sont arrivés fin avril au Havre. Ces nouvelles unités remplacent le VB Tornade et le VB La Hève, qui sont respectivement partis pour Dunkerque et Nantes Saint-Nazaire.

A Dunkerque, le VB Tornade remplace le Clairvoyant, transféré lui aussi à Saint-Nazaire, où l’arrivée de deux nouvelles coques entraine la recomposition de la flottille ligérienne de Boluda : Le Croisic est repositionné à La Rochelle où il remplace le Pornichet, qui part pour l’Espagne avec le VB Pouliguen. Le VB Saint-Marc quitte lui aussi l’estuaire de la Loire pour rejoindre Brest, et est remplacé à Saint-Nazaire par un remorqueur brestois, Le Robuste.

Brest dit également adieu aux Guérande et Saint-Denis, qui partent pour l’Espagne et vont être remplacés par les Mistral 7 et Mistral 10, auxquels ont succédé à Marseille les VB Surprise et VB Achéron, deux nouveaux remorqueurs de la même série que les VB Guardian et VB Longchamp.

