Boluda : premier remorqueur rééquipé avec un système catalytique

Boluda annonce avoir réalisé le retrofit d’un remorqueur pour qu’il remplisse les standards de l’OMI Tier III. C’est la première fois qu’un remorqueur conventionnel est ainsi converti en Europe, selon l’armateur. Le navire a été certifié le 10 janvier dernier.

Boluda a collaboré avec le motoriste Anglo Belgian Corporation (ABC) pour réduire les émissions d’oxyde d’azote du navire et répondre à la demande des autorités du port de Zeebrugge, en Belgique, pour des opérations plus propres dans la zone portuaire. L’Union Koala, un remorqueur construit en 2009 de 32.3 mètres pour 5.6 mètres de large et un bollard pull de 64 tonnes, a été doté d’un système de réduction catalytique sélective (RCS). Il a fallu reconfigurer le navire pour accueillir cet équipement. Ce remorqueur avait été spécialement choisi pour la place disponible qu'il offrait en salle des machines.