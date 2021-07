Bon été à tous ! Mer et Marine vous donne rendez-vous fin août

Chers lecteurs. Comme chaque année à cette période, Mer et Marine débute sa pause estivale, durant laquelle l’équipage va prendre un peu de repos et, aussi, préparer de nouveaux reportages qui seront diffusés à la rentrée. Ces quelques semaines nous permettrons aussi de mener des évolutions techniques afin d’améliorer le site, tout en facilitant son utilisation par les abonnés. Sur le métier également cet été, la préparation de notre prochain magazine qui fera sur près de 140 pages un état des lieux complet des moyens actuels et futurs de la Marine nationale et des administrations maritimes françaises. Il doit paraitre début novembre mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour bénéficier d’un tarif préférentiel dès que sa commercialisation débutera.

Nous tenions une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité et vous souhaitons un bel été et d’excellentes vacances.

La rédaction de Mer et Marine