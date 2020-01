Bonne année à tous !

Chers lecteurs. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2020. Grâce à vous, Mer et Marine, qui soufflera en mai prochain ses quinze bougies, a terminé 2019 sur de nouveaux records d’audience, dépassant avec plus de 650.000 visites et 1.3 million de pages vues chaque mois le niveau qui était le siens avant le passage à la formule par abonnement, en avril 2013. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à y souscrire et nous tenions chaleureusement à vous en remercier. C’est en effet ce qui permet à notre media de vivre et se développer, les abonnements garantissant non seulement la viabilité économique d’un travail d’information coûteux à produire, mais aussi la liberté et l’indépendance éditoriale de notre rédaction. Grâce à ces ressources, celle-ci peut également s’étoffer (nous pérennisons en 2020 un nouveau poste de journaliste créé l’an dernier) et, ainsi, améliorer à chaque fois le contenu de Mer et Marine. Un cercle vertueux que nous entendons bien poursuivre, avec toujours la même ambition : vous informer au mieux sur l’actualité maritime, les communautés humaines qui vivent de la mer et y travaillent, ainsi que les écosystèmes marins.

Vous remerciant pour votre fidélité, nous souhaitons une nouvelle fois une excellente année.