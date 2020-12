Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Chers lecteurs. Mer et Marine fait une pause jusqu’au mardi 5 janvier, date à laquelle vous retrouverez votre édition quotidienne. D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année, malgré le contexte difficile du moment. Nous avons en particulier une pensée pour ceux qui seront sur le pont durant cette période, notamment les milliers de marins qui, depuis le début de la crise sanitaire, n’ont pas encore pu retrouver leurs proches. Nous ne pouvons que leur souhaiter, en cette période de vœux, qu’ils puissent au plus vite regagner leur foyer. Et à tous, que 2021 soit meilleure et plus heureuse que ne le fut 2020.

Vous remerciant pour votre fidélité,

La rédaction de Mer et Marine