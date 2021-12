Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Chers lecteurs, toute l’équipe de Mer et Marine vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, malgré un contexte sanitaire encore difficile. Et par avance, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 qui, espérons-le, sera enfin marquée par le retour à une vie normale après deux ans de crise sanitaire. Nous en profitons pour vous remercier à nouveau pour votre fidélité, qui ne s’est pas démentie au cours de cette période.

Pour Mer et Marine, l’année qui vient sera rythmée par plusieurs moments importants, dont la refonte du site dans quelques semaines et des évènements majeurs du monde maritime, comme le One Ocean Summit prévu en février à Brest, ainsi que les salons Navexpo International et Euronaval, respectivement programmés en juin et octobre à Lorient et Paris-Le Bourget.

Après une pause de la rédaction durant ces vacances de Noël, l’édition quotidienne reprendra le mardi 4 janvier.