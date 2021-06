Diamond et Garnet: à la découverte des nouvelles Abeilles

La peinture est toute fraîche sur la coque. A la place de Kristiansand, port du sud de la Norvège, c’est désormais Le Havre qui s’affiche sur les Garnet et Diamond. Les deux releveurs d’ancres portent désormais ces noms et ont perdu leur Siem lors de leur francisation en début de semaine dernière. Toute nouvelle acquisition des Abeilles International, les futurs remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) affrétés par la Marine nationale, qui remplacer…