A bord du cruise-ferry norvégien Color Fantasy

A Oslo, il y a des navires que tout le monde connaît. Le Danske båt, bateau danois comme des générations de Norvégiens l’appellent, qui relie Oslo à Copenhague. Et il y a le bateau de Kiel, celui qui ressemble plus à un paquebot qu’à un ferry. Les bateaux de Kiel, puisqu’il y en a deux, ce sont les Color Fantasy et Color Magic, appartenant à la compagnie norvégienne Color Line. Leur imposante silhouette, 223 mètres de long pour 41 mètres de large, quitte le quai de Philipstad, à quelques encablures du centre-ville d’Oslo, tous les après-midis à 14h.

En Norvège, il est assez populaire de s’offrir une croisière aller-retour entre Oslo et Kiel comme escapade. C’est dans cet esprit qu’a été imaginé le Color Fantasy, premier sorti en 2004 des chantiers Aker de Rauma (Finl…