Bordeaux : La Maqueline tire sa révérence

Alors que sa remplaçante, L’Ostrea, doit arriver ce mois-ci, une cérémonie s’est déroulée hier matin à Bordeaux pour marquer le prochain départ vers d’autres horizons de la drague La Maqueline. « C’était une petite cérémonie qui s’est déroulée avec le GIE Dragages Ports et les personnels du port, marins, ouvriers et administratifs qui ont travaillé à bord et entretenu pendant 36 ans La Maqueline. On ne voulait pas la laisser partir comme ça, l’idée était de marquer le coup », explique-t-on au Grand Port Maritime de Bordeaux.

Construite à Strasbourg, La Maqueline est depuis sa livraison, en septembre 1984, affectée à Bordeaux. Jusqu’en janvier dernier, date de son retrait du service, elle travaillait sur les souilles, notamment autour des sites amont de Bassens et Ambès, ainsi que sur le chenal d’accès au port. Il s’agissait du plus ancien navire de la flotte du GIE Dragages Ports, qui malgré l’âge du bateau est parvenu à la vendre à un nouvel opérateur, dont l’identité n’a pas encore été révélée. Elle devrait quitter Bordeaux fin juillet début août pour débuter sa nouvelle carrière.

La Maqueline est une drague à benne de 52.5 mètres de long pour 12 mètres de large, avec un tirant d’eau maximum de 2.98 mètres et une jauge brute de 929 UMS. Armée par un équipage de 7 marins, elle est équipée d’un moteur Baudouin 12P15 lui permettant d’atteindre la vitesse de 9.6 nœuds. Son puits à déblais offre une capacité de 450 m3 et sa grue peut soulever 16 tonnes à 16 mètres avec une benne de 6.4 m3 et jusqu’à 20 tonnes au croc, La Maqueline pouvant effectuer des opérations de dragage jusqu’à 20 mètres de profondeur.

Sa succession sera donc assurée à Bordeaux par L'Ostréa, une drague à injection d'eau de 45 mètres équipée d'une propulsion GNL. Actuellement en essais à Dunkerque, la nouvelle unité devrait arriver à Bordeaux dans le courant de la seconde quinzaine de juillet.

L'Ostrea à Dunkerque (© : JULIEN CARPENTIER)