Boskalis va installer le nouveau pont des Dardanelles

Le groupe néerlandais Boskalis va installer les vingt sections du futur pont Çanakkale 1915 sur le détroit des Dardanelles. Pour mémoire, ce pont de 4600 mètres sera le plus grand pont suspendu au monde et reliera la Thrace à l'Anatolie en surplomb du détroit des Dardanelles, en mer de Marmara. Lancé en 2017 par le président turc Recep Tayyip Erdoğan, il doit être inauguré en 2023 à l'occasion du centenaire de la fondation de la république turque par Atatürk. Son nom est un hommage à la victoire ottomane du 18 mars 1915 lors de la bataille des Dardanelles, l'opposant aux troupes et flottes britanniques et françaises. La portée du pont sera de 2023 mètres, un autre choix symbolique calqué sur la date d'inauguration.

Boskalis, qui est déjà intervenu sur le chantier pour DSLY le consortium turc et sud-coréen maître d'oeuvre de la construction de l'ouvrage, va positionner sa grue flottante Asian Hercules III et un navire d'assistance pour cette nouvelle phase du chantier.

