Bourbon adapte ses relèves d'équipage

Dans le cadre du contexte lié à la pandémie de coronavirus, Bourbon a pris de « multiples mesures concernant la santé de nos équipages », précise l'armement interrogé par Mer et Marine. « Nous communiquons en permanence avec nos marins, en mer et à terre. Nous avons jusqu'ici adapté les modalités de relève, avec notamment une quatorzaine obligatoire, soit à l'hôtel, soit dans un logement loué par nous, avant embarquement. Dans le contexte des restrictions aériennes, nous avons également procédé à des changements d'équipage anticipé, quand celà était possible. Nous avons aussi géré au plus vite les situations individuelles qui exigeaient des conditions de rapatriement spécifiques ». S'il est difficile de prévoir l'avenir, l'armement pourrait être contraint, comme de nombreux autres, de rallonger les embarquements de ceux se trouvant en mer.

En mer, les opérations se poursuivent, les groupes pétroliers n'ayant pas stoppé la production. Des mesures de protection sanitaire encore plus draconiennes qu'à l'habitude ont été mises en place notamment à bord des surfers.