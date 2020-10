Bourbon Mobility décroche un contrat avec Subsea 7 en Angola

C’est un projet pionnier auquel Bourbon Mobility œuvre en Angola pour la mise en place d’une nouvelle logistique du personnel Subsea 7 sur le projet Zinia 2, bloc 17. Le champ d’intervention de BOURBON couvre l’intégralité de la logistique passagers, tant aérienne (au départ de Paris) que terrestre (à Luanda) puis offshore, parties intégrantes d’un service global appelé “Airport-to-rig”. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la gestion des périodes de quarantaines et des inspections médicales en Angola est également pleinement intégrée à cette offre.

En évoluant de l’affrètement maritime classique vers une offre de services intégrée, la prestation marque un tournant pour le transport de passagers à l’offshore pétrolier. Grâce à une approche collaborative, Bourbon Mobility, Sonasurf (JV de BOURBON en Angola) et Subsea 7 développent une solution logistique optimisée permettant une gestion de bout-en-bout de plus de 1000 voyages pendant la durée du projet.

“Ce projet est l’aboutissement d’une approche conjointe entre Subsea 7 et BOURBON, travaillant ensemble pour développer des solutions innovantes afin de trouver de nouveaux modèles et des méthodes de travail originales pour plus d’efficacité“ déclare Guillaume Vassout, Chartering Development Manager – Global Project Center, Subsea 7.

“Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde Subsea 7. Cette approche innovante d’affrètement flexible possible grâce à l’intégration logistique du passager en amont témoigne de la volonté de BOURBON de développer de nouveaux services au plus proche des besoins des clients, pour les aider à optimiser leurs coûts” explique Francois Leslé, Directeur Général de Bourbon Mobility.

