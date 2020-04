BPN apporte son support aux entreprises bretonnes

Au profit de ses adhérents mais pas seulement. En cette période particulièrement difficile pour l’économie, Bretagne Pôle Naval veut faire savoir que l’association se tient à la disposition de toutes les entreprises bretonnes des filières Navale, Energies Marine Renouvelables et Oil&Gas. « BPN assure depuis le 13 mars un support constant auprès des entreprises sur des points très pratico pratiques : aides à la mise en place des dossiers d’activité partielle, mise en contact avec les différentes structures pour le soutien de trésorerie… Nous avons mis en place des boites à outils pour quasiment tous les points, que ce soit RH, légal, achats etc. », explique Anne Marie Cuesta, déléguée générale de Bretagne Pôle Naval.

Les adhérents de l’association utilisent d’ailleurs massivement cette aide puisque BPN reçoit actuellement « 80 à 100 appels par semaine et bien plus de mails ». Mais, souligne Anne-Marie Cuesta, « nous sommes aussi à la disposition de toutes les entreprises maritimes, adhérentes ou pas. Nous voulons notamment en informer les petites entreprises du nautisme, de la pêche, les compagnies maritimes et les sociétés des autres filières qui ont besoin d’un coup de main. Elles peuvent nous contacter sans réserve même si elles ne sont pas membres de BPN. La navale est une grande famille et plus que jamais actuellement ».

Parallèlement, BPN prépare aussi l’avenir. Son Conseil d’administration a décidé de former de petits groupes autour du soutien concret aux entreprises dans le cadre de plans de continuité pour celles qui le peuvent. Et, surtout, sur un plan de reprise de l’activité en sortie de crise: « Il s’agit de préparer au mieux la reprise en prévoyant par exemple les opérations nécessaires pour remettre en service l’outil en production dans une France à l’arrêt, en anticipant les questions d’approvisionnements, de dialogue social, d’habilitations, de report des échéances, et de gestion dans le temps ».

Pour mémoire, BPN rassemble actuellement 199 entreprises et partenaires, ses trois filières de référence employant plus de 27.000 personnes en Bretagne.

- Contacts et informations sur le site de BPN