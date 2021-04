Toulon-Brégaillon : le terminal fret de nouveau connecté au réseau ferré national

Dans la rade de Toulon, le terminal de Brégaillon, à La Seyne-sur-Mer, est de nouveau raccordé au réseau ferré national. Alors que la connexion était interrompue depuis une douzaine d’années, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, gestionnaire du port, avait décidé de réhabiliter l'Installation Terminale Embranchée (ITE) afin de soutenir le développement du trafic fret à Brégaillon. Deux ans de travaux ont été nécessaires, jusqu'à ce qu'un premier train test arrive au terminal le 23 avril en empruntant les nouvelles installations. Il s’agissait de tester et valider, en conditions réelles d’utilisation, les procédures de circulation de la connexion du terminal avec la gare SNCF de La Seyne-sur-Mer. L’opération a été conduite avec l’appui de RDT 13, mandataire du groupement RDT 13/SFERIS gestionnaire de l’ITE, et SNCF Réseaux, la manutention de conteneurs ayant été effectuée par la société CGMV, manutentionnaire sur le terminal. « Suspendue depuis 2009, l'exploitation ferroviaire du terminal de Brégaillon est aujourd’hui remise en service, et vient renforcer l’accessibilité et la compétitivité du Port varois, et consolider sa capacité à effectuer du report modal. Le transport par voie ferrée pourra débuter cet été à raison d'un à deux trains par semaine au départ du Terminal de la Seyne-Brégaillon. Les marchandises et véhicules neufs qui arrivent par bateau pourront alors quitter le terminal non plus par la route mais par voie ferrée pour gagner les grands centres industriels ou de logistique automobile, en France, Europe du Nord voire Grande Bretagne », explique la CCI du Var.

Le train test à Brégaillon le 23 avril (© CCI du Var)

D’un montant de 3.75 millions d’euros, les travaux, financés par l’Etat, la Région, le Département, la Métropole et la CCI, ont porté sur la rénovation de 2000 mètres de voies ferrées, la mise aux normes des passages à niveau et le remplacement du pont Eiffel, qui avait été déclaré inapte à la circulation des trains en 2011, à la suite du passage en force d'un poids lourd.

La CCI souligne que la reconnexion du terminal fret au réseau ferré national et européen marque l’aboutissement d’un vaste programme de modernisation du terminal de Brégaillon, qui a bénéficié depuis 2015 de 10 millions d’euros d’investissements (réaménagement et sécurisation des accès, réfection des chaussées lourdes, augmentation de la surface utile, nouveau bâtiment d’exploitation…). « Depuis fin 2019, à l’arrêt de la ligne historique avec la Turquie, la CCI Var et ses partenaires ont entrepris une dynamique de rebond collectif qui les a conduits à repenser le positionnement du terminal pour assumer sa vocation de terminal multi-clients et multi activités. Les signes de transition ont été observés dès 2020 avec une mixité des trafics vrac et fret conventionnel auxquels s’est ajouté un nouveau trafic de véhicules neufs. Ces travaux de remise en service de la voie ferrée depuis le terminal élargissent l’offre de transport multimodal - mer, route, fer - des Ports Rade de Toulon ».

Les trains pourront transporter des caisses mobiles, du vrac, des marchandises conventionnelles, des véhicules neufs et des conteneurs.

