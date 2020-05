Brest : Cegelec Marine assure l’arrêt technique du BEGM Thétis

Le bâtiment d'expérimentation de guerre des mines (BEGM) Thétis, de la Marine nationale, est entré dans la forme 1 du port de commerce de Brest le mardi 12 mai au matin. Il y a été pris en charge par la société Cégélec Marine, qui assure la maîtrise d’œuvre de son arrêt technique majeur, sous la maîtrise d'ouvrage du Service de Soutien de la Flotte (SSF). Cet ATM est prévu durer 2 mois et demi. Les travaux porteront sur le nettoyage et la remise en peinture des œuvres vives, des contrôles et visites des vannes de coque et apparaux de pont, ainsi que des travaux de maintenance générale. La visite de moteurs principaux sera également effectuée ainsi que celle des hélices et du safran.

La Thétis en cale sèche à Brest (© MICHEL FLOCH)

La Thétis en cale sèche à Brest (© MICHEL FLOCH)

Adoptant le même design que les bâtiments hydrographiques Lapérouse, Borda et laplace, ainsi l’Arago, ancien BH converti en patrouilleur en 2002, la Thétis a été construite à Lorient par Naval Group (elle s’appelait initialement Néréide). Mise en service en 1988, elle mesure 59 mètres de long pour 10.9 mètres de large et affiche un déplacement de 1050 tonnes en charge. Capable d’atteindre la vitesse de 15 nœuds, elle est armée par un équipage de 38 marins et peut accueillir une équipe de 10 techniciens.

La Thétis (© MICHEL FLOCH)

La Thétis (© MICHEL FLOCH)

Le BEGM est d’abord employé pour l’expérimentation et l’évaluation de nouveaux équipements dédiés à la détection de mines. Différents types de sonars, robots télé-opérés et drones sous-marins ont été testés à son bord. Cette unité sert à ce titre de banc d’essais à l’ancien Groupe d’Études Sous-marines de l’Atlantique (GESMA), intégré à DGA Techniques navales. La Thétis peut également servir en cas de besoin de bâtiment de commandement à un groupe de chasseurs de mines ou au support d’une équipe de plongeurs-démineurs.Elle est également conçue pour pouvoir mouiller des mines.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.