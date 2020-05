Brest : le bateau-porte de la forme 3 en carénage

Communiqué de la CCIMBO, 18/05/20. La CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) a engagé, dimanche 17 mai, un chantier hors normes de rénovation de la forme de radoub n°3 du port de Brest. Ce chantier de deux mois représente un budget de plus de 2 M€.

La forme de radoub n°3 du port de Brest a été mise en service à la fin des années 1970. Le Bellamya (à deux reprises), le Pierre Guillaumat et le Prairial ont été les premiers navires accueillis, des monstres de 414 mètres de long, 63 mètres de large et 550 0000 tonnes de port en lourd, construits par les Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire.

Ces navires ont disparu au début des années 80 suite au second choc pétrolier de 1979. Le plus grand navire accueilli depuis ces années 80 est en mai 2013 le Ti Europe (380 mètres de long, 68 mètres de large pour 24,50 mètres de tirant d'eau). Construit en 2002 en Corée du Sud, il s’agit du plus grand pétrolier à double coque du monde actuellement en service, propriété de la société belge Euronav NV.

Les grands paquebots fréquentent la réparation navale du port de Brest depuis 2015. La première grande unité accueillie a été le Norwegian Epic. Elle a mobilisé à Brest 5 000 personnes pendant cinq semaines pour lui refaire une beauté. Le challenge était de taille pour ce navire de croisière sorti en 2010 des chantiers de Saint-Nazaire, d'une longueur de 330 mètres et d’une capacité de près de 7 000 personnes.

L’activité de réparation navale du port de Brest est également reconnue pour sa compétence d’intervention sur les cuves de méthaniers et les équipements spécifiques aux shuttle tankers, si bien que ces navires sont reçus indifféremment en forme 2 ou 3.

La réparation navale demeure une activité emblématique du port de Brest par la rareté de la dimension de sa forme n°3 (420 mètres par 80 mètres). Le port de Brest entend plus que jamais poursuivre son positionnement sur le marché mondial concurrentiel de la réparation et du refit de grand navires/engins spécialisés tels que les paquebots, les engins offshore (pipelay vessels, semi sub vessels…).

L’activité de réparation navale étant actuellement à l’arrêt à cause de la crise sanitaire, rendant impossible l’accueil de deux paquebots géants en avril dernier, ce chantier hors normes portant sur le carénage du bateau-porte de la forme de radoub n°3 a débuté dimanche 17 mai matin.

Il est rappelé que celui-ci a été construit sur place en béton précontraint et n’a pas été déplacé du site depuis plus de 40 ans. Il s’agit d’une première pour cet équipement très dimensionné qui n’est pas un navire à proprement parler mais dont la manoeuvre va néanmoins s’opérer comme tel pour rejoindre la forme n°2, là où il passera aux mains du chantier naval qui pourra alors redémarrer sa production post-confinement par ce chantier emblématique.

Les conditions nautiques constituent un enjeu important pour la bonne réalisation des opérations d’amené et de retour. Les équipes de la CCIMBO, sous la direction de Gilles Fourré, directeur du port de Brest, conduisent ce chantier. L’opération de transfert en forme a débuté dimanche 17 mai matin. Elle tient compte des conditions de marées et en fonction des conditions de vent et de houle.

L’ensemble de l’intervention représente un coût de plus de 2 M€, dont l’amené puis le retour qui représentent deux opérations onéreuses du fait de leurs exigences opérationnelles et assurantielles. Les travaux en chantier seront réalisés à Brest par la société Damen et portent principalement sur le traitement de protection des bétons et aciers de précontraintes (coatings), essentiels au maintien de la structure et à la garantie de longévité du bateau porte, le changement des bois d’accostage, le traitement anticorrosion des structures acier, la réfection des joints d’étanchéité…

La durée du chantier est d’environ 60 jours, sous réserve des conditions de marée. Le retour du bateau porte à son emplacement et l’opérationnalité pleine de la forme 3 sont prévus pour la troisième semaine de juillet 2020.