Brest : un nouveau remorqueur-pousseur pour la Marine nationale

Neuvième de la série des nouveaux remorqueurs-pousseurs du type RP 10 de la Marine nationale, Le Chevalier a été mis à l’eau à Brest mercredi 30 septembre. Construit par le chantier Merré de Nort-sur-Erdre, près de Nantes, il a été acheminé à la pointe Bretagne par un convoi routier exceptionnel composé de deux camions, un pour la coque et l’autre pour la timonerie. Filiale comme Merré du groupe BMA, la Chaudronnerie Industrielle de Brest (CIB) a rapidement procédé à l’assemblage des deux éléments, mercredi matin, avant que la mise à l’eau intervienne dans l’après-midi, sous un déluge de pluie et un vent violent. L’opération s’est déroulée au quai de réparations numéro 3 du port de commerce de Brest, avec une grue de la CCIMBO (Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest) et les dockers de Manuport. Après sa mise à l’eau, Le Chevalier a rejoint le port du château, d’où il va poursuivre une série d’essais à la mer avant d’être livré à la base navale de Brest.

Le Chevalier assemblé par CIB avant sa mise à l'eau (© : LE TELEGRAMME)

Le Chevalier hier au port du château, à Brest (© : MICHEL FLOCH)

La base brestoise de la marine française dispose déjà d’une unité du type RP 10 opérationnelle, Le Macareux, construit par CIB et livré en 2019. Un troisième, Le Pingouin, en achèvement justement dans le chantier brestois de BMA, doit être lui-aussi prochainement mis à l’eau.

Notifié par la direction générale de l’armement (DGA) en 2016 à un groupement formé pour cette occasion par BMA (mandataire) et le chantier CMN de Cherbourg, le programme RP 10 vise la construction d’un total de 29 remorqueurs-pousseurs destinés aux bases navales métropolitaines et ultramarines, ainsi qu’à des points d’appui français à l’étranger.

Conçus sur le modèle SEEM 12-800ST, un design développé par les bureaux d’études de Merré, les RP 10 sont des bateaux de 11.95 mètres de long pour 5.1 mètres de large affichant une capacité de traction comme de poussée de 10 tonnes. Leur coque est en acier et la superstructure en aluminium. Ils sont armés par quatre marins et peuvent atteindre la vitesse de 8 nœuds, avec deux moteurs diesels Volvo D13 (2 x 294 kW) et deux hélices en tuyère. Ils disposent d’un rostre réglable sur deux positions, afin de pouvoir assister non seulement les bâtiments de surface, mais aussi les sous-marins, dans leurs manœuvres d’accostage, d’appareillage et de chenalage.

Le Macareux lors de sa mise à l'eau à Brest en 2019 (© : MICHEL FLOCH)

La première tranche du contrat, portant sur sept RP 10, s’est achevée cet été. Tête de série, L’Aigrette, réalisée à Nort-sur-Erdre, a été mise en service au printemps 2018 et est basée à Dakar, au Sénégal. Egalement produits par Merré, Le Goéland et Le Puffin ont quant à eux été mis en service à Toulon la même année, alors que Le Macareux, sorti de chez CIB en 2019, est comme on l’a vu à poste dans la base navale de Brest. Les deux premiers RP 10 destinés à celle de Cherbourg, Le Gravelot et La Mouette, ont été livrés par CMN fin 2019. Quant au dernier de la première tranche, Le Vanneau, il a été réalisé par CIB et a retrouvé cet été L’Aigrette à Dakar.

Le Puffin à Toulon (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Gravelot assistant le SNA Suffren lors de sa première sortie de Cherbourg le 28 avril (© : NAVAL GROUP)

C’est donc maintenant au tour des unités de la première des trois tranches optionnelles du programme. Elle porte sur huit remorqueurs-pousseurs livrables en 2020/2021. L’Océanite produite par CMN aura Toulon pour port d’attache. Merré en sortira six autres : Le Chevalier pour Brest, Le Fou pour Cherbourg, Le Gygis et Le Noddi pour Papeete, ainsi que Le Pétrel et l’Albatros pour Nouméa, alors que CIB se charge de la prochaine unité brestoise, Le Pingouin.

Viendront ensuite les deux dernières tranches optionnelles. La première devrait être affermie d’ici l’année prochaine en vue de la livraison des 16 à 22èmes remorqueurs-pousseurs entre 2021 et 2022. Sur cette tranche, deux RP 10 seront destinés à Djibouti (La Guifette et Le Courlis), deux autres à Fort-de-France (Le Pélican et L’Huîtrier), un à Toulon (La Sterne) et deux à Brest (l’Avocette et Le Guillemot). La répartition industrielle de ces bateaux entre Merré, CIB et CMN n’est pas encore connue puisqu’elle dépendra du plan de charge des chantiers à cette échéance.

Enfin, la dernière tranche optionnelle du programme est attendue vers 2022, avec sept RP 10 supplémentaires livrables normalement d’ici la fin 2023. La Macreuse est destinée à la base navale de Cherbourg, Le Paille-en-Queue et Le Tournepierre à La Réunion, Le Bécasseau à Toulon, La Barge à Brest, le Labbe à Cherbourg et le 29ème et dernier RP 10, qui s’appellera Le Crabier, à Mayotte.

Les RP 10 succèdent notamment à la série des vieux PS 4, dont 23 exemplaires étaient encore en service dans la Marine nationale fin 2019.

