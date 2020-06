Brittany Ferries annule la commande du Honfleur

C'est allé très vite. Alors que la semaine dernière, on annonçait la reprise des travaux sur le ferry Honfleur dans le chantier allemand FSG, Brittany Ferries a annoncé en toute fin de semaine la résiliation de la construction du navire. « Avec l’annonce surprise du placement du chantier sous la protection du tribunal de commerce, en mai 2020, et des discussions restées infructueuses avec la direction actuelle de FSG et ses principaux créanciers, la Somanor et Brittany Ferries, commanditaires du Honfleur, ont reconnu avoir perdu confiance dans la capacité du chantier à terminer le navire dans un délai raisonnable », dit la compagnie roscovite.

Pour mémoire, le Honfleur, premier navire à propulsion GNL de Brittany Ferries, aurait dû être livré en juin 2019. Le chantier FSG, victime de difficultés à la fois techniques et financières, cumule les retards et depuis le confinement, on savait que le Honfleur ne pourrait être livré avant 2021. Dernier coup de tonnerre, l'annonce, en mai, de la faillite de FSG. Renfloué par ses investisseurs, le chantier a néanmoins perdu la plupart de ses commandes.

Le constructeur allemand se retrouve donc désormais propriétaire du navire, achevé, selon Jean-Marc Roué, à 85%. Le vendre à quelqu'un d'autre que Brittany Ferries semble compliqué. Une hypothèse pourrait donc être le rachat (à un prix sans doute bien plus bas que celui prévu par la commande initiale) au chantier par BAI, qui pourrait aller le terminer ailleurs. La direction de BAI ne fait pas davantage de commentaire pour le moment.

