Brittany Ferries change les ports de sa ligne Espagne-Irlande

Après deux ans de ligne entre Cork et Santander, Brittany Ferries vient d'annoncer qu'elle allait déplacer cette liaison Irlande-Espagne vers d'autres ports, à savoir Rosslare et Bilbao. « Les résultats passagers sont encourageants, mais ceux relatifs à l’activité fret se trouvent être en deçà des attentes de la compagnie », précise l'armement roscovite. Qui continue cependant fermement à croire à ce marché entre l'Espagne et l'Irlande, notamment dans un contexte post-Brexit. « Il s’est avéré impératif de trouver une alternative pour continuer d’assurer un service direct entre l’Irlande et l’Espagne souhaité par les professionnels du transport routier. S’appuyant sur des études de marchés et les informations de nos clients fret avec lesquels nous dialoguons régulièrement, une route alternative s’est nettement dégagée : Rosslare-Bilbao ». Rosslare, plus proche de Dublin, a davantage de place pour accueillir les camions. Bilbao se trouve plus près des grands centres industriels d'Espagne du Nord et du sud de la France.

La liaison sera effectuée par le Kerry, qui avait pris la suite du Connemara sur la ligne en novembre dernier. Affrété auprès de Stena Line, c'est un navire de type Visentini. Avec l’Etretat et le Connemara, il s’agira d’une troisième unité de ce type dans la flotte de BAI. Long de 187 mètres, il dispose d’une capacité de 500 passagers, 195 véhicules et d’un linéaire de 225 mètres. Armé sous pavillon chypriote, son équipage n'est pas français.

Cette nouvelle ligne sera lancée le 28 février prochain pour un service annuel à raison de deux allers-retours par semaine. Une rotation hebdomadaire au départ de Roscoff à destination de Rosslare sera également assurée à partir du 24 mars prochain.

Le Kerry (© BRITTANY FERRIES)