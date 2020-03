Brittany Ferries continue à suspendre des rotations

Les pays européens, notamment la France, l'Espagne et l'Irlande continuant à restreindre l'accès à leur territoire, Brittany Ferries annonce des nouvelles suspensions de rotations. Le Barfleur a effectué cette nuit sa dernière traversée entre Cherbourg et Poole, qui est interrompue au moins jusqu'au 23 mars. Le Bretagne doit faire sa dernière liaison vers Portsmouth avant une semaine d'arrêt. Pour l'Armorique, le dernier départ de Roscoff vers Plymouth est prévu demain avant, là aussi, un arrêt d'une semaine.

La liaison Caen-Portsmouth opérée par les navires Normandie et Mont Saint-Michel est maintenue pour les passagers et le transport de fret. Pour le moment, les navires desservant les lignes reliant le Royaume-Uni à l'Espagne continueront à opérer. Les traversées pour le transport de fret continueront selon les horaires habituels. En revanche, la rotation Roscoff-Rosslare du Kerry est stoppée. Il va cependant continuer à effectuer deux rotations hebdomadaires pour le fret entre Rosslare et Bilbao.

Des mesures de chômage partiel vont être prises dans l'armement.