Brittany Ferries inaugure son nouveau bâtiment au Parc Atalante de Saint-Malo

A Saint-Malo, Brittany Ferries a choisi de déménager ses bureaux de la gare maritime de la Bourse au parc Atalante et de construire des locaux adaptés à ses activités. Résultat : un bâtiment vertueux de 995 m2 qui dispose d’un centre de formation adapté, de bureaux spacieux et de nombreux espaces conviviaux pour accueillir les réunions du groupe.



« Brittany Ferries Atalante » a été inauguré ce vendredi 7 février, en présence de Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, et d’Amélie de Montchalin, sa Secrétaire d'État chargée des Affaires Européennes.

Saint-Malo, épicentre géographique de Brittany Ferries

Saint-Malo est à la croisée des sites de Brittany Ferries présente en Bretagne, en Normandie, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne. Cette position géographique est idéale pour réunir ses collaborateurs britanniques grâce à la liaison Portsmouth/Saint-Malo.

Dans cet esprit, le nouveau bâtiment répond à trois besoins du Groupe pour les années à venir : un centre de réunion pour l’ensemble des collaborateurs, un lieu de travail adapté au service de Tour-Operatoring des produits Destination France, et un centre de formation adapté aux besoins spécifiques des personnels.

Un bâtiment vertueux et confortable

Dessinés par l’agence Meignan Engasser Peraud Architecte (Rennes) et réalisés par Concept-Ty (Dinan), les vastes bureaux offrent une réelle qualité de vie au travail. Acoustique, lumière naturelle à chaque poste, éclairage LED à détecteurs de lumière : chaque détail compte pour le bien-être des équipes.

En cas de chaleur, les salles sont ventilées la nuit et se rechargent d’air frais breton. En cas de froid, le chauffage central au gaz se suffit car il est couplé à une isolation parfaite.

« Brittany Ferries Atalante » est accessible en transports en commun ou à vélo et bordé de voies douces, avec abris et bornes électriques de recharge à disposition. Sa construction a été réalisée à 70% par des entreprises locales. Ossature bois, boiseries mises en valeur, peinture murale biosourcée à base d’algues, revêtement au sol composé à 50% de matières recyclées : il ne reste plus qu’à planter un verger dans le parc dans les mois à venir !

Un centre de formation adapté

La formation est une des priorités de Brittany Ferries : en 2019, près de 800 collaborateurs ont été formés à Saint-Malo et 400 en e-learning. Il faut dire que la ville accueille l’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) et son Centre d’entraînement à la Survie et Sauvetage en mer (CESAME), deux partenaires historiques de Brittany Ferries qui soutiennent le groupe dans sa mission de formation. « Brittany Ferries Atalante » dispose de salles et d’équipements adaptés à ce besoin grandissant. Plusieurs cycles sont ouverts, notamment :

La formation du personnel navigant aux usages du Gaz naturel liquéfié (GNL), étroitement liée au futur navire GHL de Brittany Ferries. Cette formation est encore unique en France.

Des formations aux métiers de la Brittany Ferries, notamment Maître adjoint de sécurité ou matelot.

Des formations aux nouvelles techniques incendie avec des simulateurs d’incendie.

Formation à la sécurité et obligations réglementaire maritimes internationales : ces formations sont agréées par les Affaires Maritimes et obligatoires. Elles comportent des modules sur les incendies, l’abandon de navire, la survie en mer, la sécurité des personnes et la responsabilité sociale.

Formation des ressources humaines.

Plus vert, plus accessible et plus performant, ce nouveau lieu de travail, de réunion et de formation correspond aux besoins de Brittany Ferries pour les années à venir.

Communiqué de Brittany Ferries