Brittany Ferries : lancement de la nouvelle ligne Rosslare-Bilbao

Le Kerry de la compagnie Brittany Ferries a appareillé de Rosslare (Irlande), le 28 février dernier, pour la première traversée de cette nouvelle ligne vers Bilbao. Le navire est reparti du port espagnol lundi pour revenir en Irlande et ainsi boucler un premier aller-retour. Cette nouvelle ligne a un service annuel à raison de deux allers-retours par semaine.

Après deux ans de ligne entre Cork et Santander, Brittany Ferries avait annoncé qu'elle allait déplacer cette liaison vers d'autres ports. L’activité de fret était en deçà des attentes de la compagnie.

Rosslare, plus proche de Dublin, a davantage de place pour accueillir les camions. Bilbao se trouve plus près des grands centres industriels d'Espagne du Nord et du sud de la France.