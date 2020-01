Brittany Ferries : le Connemara prend ses quartiers au Havre

Récemment passé sous pavillon français, le ferry Connemara a effectué le 2 janvier sa toute première escale au Havre, où il est désormais positionné. Le navire vient seconder l’Etretat sur la ligne Le Havre – Portsmouth. D’une longueur de 187 mètres, il peut transporter 500 passagers et 195 voitures, avec un linéaire de 2250 mètres. Sorti des chantiers italiens Visentini en 2007, le Connemara fait partie d’une longue série de ferries à laquelle appartient notamment l’Etretat, exploité par Brittany Ferries depuis 2014. Avant d’être exploité par l’armement breton, il avait déjà été opéré en France sous le nom de Norman Asturias, affrété de 2011 à 2014 par LD Lines pour la défunte ligne entre Montoir et Gijón.

Le Connemara au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Affrété par Brittany Ferries à Stena en janvier 2018, le Connemara a d’abord été exploité sous pavillon chypriote entre l'Irlande et l'Espagne, via Roscoff. En novembre, le navire est passé au premier registre français, permettant selon la direction de Brittany Ferries la création de 111 emplois dont 25 officiers. Avant d’être affecté au Havre, il a assuré pendant quelques semaines la liaison entre Cherbourg et Poole, en remplacement du Barfleur parti en arrêt technique à Santander.

Le Connemara au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Le Connemara au Havre (© FABIEN MONTREUIL)