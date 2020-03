Brittany Ferries : plus que du fret et des navires désarmés au Havre

Comme annoncé la semaine dernière, Brittany Ferries a stoppé tout transport de passagers sur l'ensemble de ses lignes. « Suite à l’annonce de la restriction des déplacements sur le territoire français à compter du 17 mars midi et pour une durée de 15 jours, nous invitons les passagers à reporter leur voyage pour tous les départs jusqu’au 13 avril et nous mettons tout en œuvre afin que les passagers français, concernés par ces modifications, et se trouvant à l’étranger, puissent rejoindre leur foyer dans les plus brefs délais. Le report de passagers vers d’autres navires ne pourra s’effectuer que dans le respect des mesures sanitaires et de distanciations sociales imposées », précise la compagnie.

Une importante partie de la flotte est désormais désarmée au Havre, où les Pont Aven, Bretagne, Normandie, Etretat et Normandie Express sont amarrés aux quais de l'Europe et de Bougainville.

Le Normandie et le Bretagne au Havre (© : FABIEN MONTREUIL)

Le Pont Aven et au fond l'Etretat (© : FABIEN MONTREUIL)

L'Etretat au Havre (© : FABIEN MONTREUIL)

Le Normandie Express au Havre (© : FABIEN MONTREUIL)