Brittany Ferries remet l'Armorique en service entre la Bretagne et l'Irlande

Après le Cap Finistère à Cherbourg il y a quelques jours, c'est au tour de l'Armorique de remettre le cap vers l'Irlande au départ des ports de Saint-Malo et Roscoff. Jean-Marc Roué, président de Brittany Ferries, l'a annoncé lui-même via son compte Twitter personnel. Un message qui faisait suite à une communication de Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, une heure plus tôt via le même réseau social. L'élu, dont la collectivité est copropriétaire d'une partie de la flotte de Brittany Ferries, déplorait l'arrêt des liaisons transmanches au départ de Roscoff et Saint Malo, « grave pour nos emplois, nos entreprises, nos marins-pêcheurs, nos ports ». Et annonçait lui même le réarmement « rapide » d'un navire de Brittany Ferries.

Une annonce confirmée par Jean-Marc Roué, donc, qui reprend globalement le même argumentaire : « parce que la filière de la pêche bretonne a besoin de nous, parce que nos amis industriels et agriculteurs nous attendent pour leurs exportations, parce que la Région Bretagne souhaite cette ligne, l'Armorique démarrera ces liaisons début février ».

Une nouvelle liaison fret vers l'Irlande, alors que le trafic entre l'île d'Emeraude et la France se densifie suite au Brexit et la volonté croissante des transporteurs et chargeurs d'éviter le Landbridge, via le Royaume-Uni. Les chiffres cherbourgeois sont spectaculaires puisque le trafic entre le port normand et l'Irlande a été multiplié par trois depuis le début de l'année. Il semble donc assez logique que la Bretagne veuille se positionner sur cette nouvelle liaison.

