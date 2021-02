Brittany Ferries repousse partiellement le début de sa saison

Brittany Ferries a annoncé le report de la réouverture de certaines de ses liaisons entre la France et l'Angleterre et entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Ces lignes, principalement destinées aux passagers, sont victimes de la suite de la pandémie. Quatre navires initialement désarmés jusqu’à fin mars resteront à quai jusqu’à la mi-mai, au plus tôt.

Les Barfleur, Bretagne, Cap Finistère et Pont-Aven vont donc rester désarmés. Ils devaient être alignés respectivement sur les routes Cherbourg-Poole, Saint-Malo-Portsmouth, Portsmouth-Bilbao, Portsmouth-Santander et enfin Roscoff-Plymouth, Plymouth-Santander, Roscoff-Cork.

