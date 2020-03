Brittany Ferries : sept navires à l’arrêt et de lourdes pertes

Brittany Ferries, impactée par les mesures de confinement, conserve cinq navires en activité, pour le fret, sur douze. Une grande part des salariés est placée en chômage partiel. Un article de la rédaction du Télégramme.

Fortement touchée par la crise du coronavirus et les mesures de confinement, Brittany Ferries a réduit à cinq navires sa flotte en activité, afin d’assurer le maintien du transport de marchandises et les approvisionnements. Dans le détail, la compagnie a décidé de maintenir en activité le Mont-Saint-Michel, entre Ouistreham et Portsmouth ; le Connemara, entre Portsmouth et Cherbourg ; le Cap Finistère, entre Portsmouth et Santander ; le Pélican, entre Pool et Bilbao ; et le Kerry, entre Rosslare et Bilbao.

Sept bateaux à l’arrêt

La compagnie de transport maritime basée à Roscoff (29) a été contrainte de suspendre les rotations pour les passagers conformément aux recommandations gouvernementales. Résultat : sept bateaux sont à l’arrêt. « Nous mettons toute notre énergie sur la sécurisation des personnels à bord des navires de fret et sur l’arrêt des bateaux », a déclaré, lors d’un point presse, le président du directoire de Brittany Ferries, Christophe Mathieu. Le transport de personnes a été suspendu jusqu’au 22 avril.

L’activité fret concerne 230 marins embarqués, sur les 2 000 navigants employés par la compagnie. Plus de la moitié des salariés sédentaires (800 au total) sont en chômage partiel, de même que la plus grande partie du personnel navigant, sans qu’un chiffre ait pu être précisé. Les salariés des services administratifs, notamment au siège de Roscoff, sont en télétravail.

Pertes estimées à 25 M€ pour les mois de mars et avril

« Compte tenu des inconnues sur la durée du confinement et sur la reprise des déplacements cet été, la décision a été prise de ne pas compenser jusqu’à 100 % les salaires des personnels en chômage partiel (au-delà de la prise en charge de 84 % du salaire net assurée par l’État), précise Christophe Mathieu. Nous devons être d’une extrême prudence si on veut passer la saison 2020. Mais il n’y a pas de crainte à court terme car Brittany Ferries a une trésorerie positive ».

La perte de chiffre d’affaires sur les mois de mars et d’avril atteint au moins 25 millions d’euros. Par ailleurs, « Brittany Ferries accuse une très forte réduction des réservations pour cet été. Nous ne récupérerons pas ces volumes-là », prévoit Christophe Mathieu.

Concernant les traversées annulées, l’entreprise souhaite bénéficier - comme pour les séjours au forfait qui ont fait l’objet d’une ordonnance - de la possibilité de ne pas rembourser les réservations acquittées. « Nous proposerons des avoirs valables deux ans pour les voyages futurs de nos clients », prévoit Christophe Mathieu. C’est absolument nécessaire pour maintenir notre trésorerie et payer nos fournisseurs et salariés ».