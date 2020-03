Brittany Ferries : toujours moins de rotations, le Pont-Aven désarmé au Havre

Brittany Ferries continue à ajuster ses rotations à l'évolution des mesures pour limiter la propagation du Covid. Le trafic passagers va ainsi être interrompu dans les jours qui viennent. Le dernier départ (passagers et fret) du Normandie sur la ligne Caen-Portsmouth aura lieu le jeudi 19 mars et sera suspendue au moins jusqu'au 9 avril.

Le Connemara effectuera le dernier départ passager de Bilbao vers Portsmouth se tiendra le mercredi 18 mars. Ensuite, il n'effectuera plus que du transport de fret et desservira également Cherbourg - Portsmouth à partir du 20 mars après-midi.

Le Mont-St-Michel assurera sa dernière rotation passager entre Caen et Portsmouth le jeudi 19 mars. Il effectuera ensuite uniquement le transport de fret.

Le Cap Finistère embarquera ses derniers passagers de Santander vers Portsmouth le 21 mars. Il sera également consacré au fret ensuite.

Les passagers et les conducteurs de fret seront priés de rester dans leur cabine. Les cabines seront accessibles à tous les voyageurs. Tous seront priés d'apporter leurs provisions et leurs boissons. Les boutiques et les restaurants seront fermés à bord. Les mouvements des passagers seront limités et les repas seront pris en cabine. Les clients en seront informés par sms et il leur sera précisé qu'ils doivent rester dans leur cabine.

Pour mémoire, les liaisons Cherbourg-Poole, Saint-Malo -Portsmouth, Roscoff-Plymouth, Le Havre-Portsmouth, Portsmouth-Santander-Plymouth-Roscoff-Cork sont suspendues ainsi que la liaison passagers Roscoff-Rosslare. Le Pont-Aven et l'Etretat sont désarmés au quai de l'Europe au Havre.