Brittany Ferries : Une nouvelle liaison entre Cherbourg et l'Irlande

Encore du trafic supplémentaire entre l'Irlande et la France. Après Stena, DFDS et Irish Ferries, c'est au tour de Brittany Ferries de renforcer ses rotations fret entre les deux pays. Pour cela, l'armement roscovite a choisi de démarrer immédiatement une nouvelle ligne entre Cherbourg et Rosslare et aligne dès aujourd'hui le Cap Finistère au départ du port normand. Ce dernier, qui aurait dû être désarmé à partir de mi-février, va remplacer le Connemara sur les deux rotations hebdomadaires entre Rosslare et Bilbao, auxquelles viendra s'ajouter, donc, une rotation hebdomadaire entre Cherbourg et Rosslare. Soit l'ouverture anticipé de cette ligne qui aurait normalement dû démarrer en mars. « Avec le renforcement de nos lignes vers l’Irlande, nous nous mettons du côté de ceux qui pensent que le Brexit peut être une opportunité, et pas seulement une contrainte », dit Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries.

Construit en 2001 en Allemagne, le Cap Finistère (ex-Superfast V), a été mis en service début 2010 au sein de Brittany Ferries, qui l’a racheté à l’armement grec Attica. Long de 204 mètres pour une largeur de 25 mètres, ce navire, capable d’atteindre 28 nœuds, est le plus grand et le plus puissant de la compagnie bretonne. Armé par environ 85 membres d’équipage, il compte 260 cabines et peut embarquer 1500 passagers. Ses capacités roulières sont également importantes, avec 1926 mètres linéaires de garage, sur deux ponts, soit une capacité de 110 camions et 85 voitures.

Brittany Ferries, très impactée par la crise sanitaire, fait, par ailleurs, tourner sa flotte au ralenti cet hiver. Près de la moitié de ses navires est actuellement désarmée.

