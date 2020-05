Brodosplit lance l’Ultramarine de Quark Expeditions

Mis sur cale l’été dernier, le nouveau navire de Quark Expeditions, conçu notamment pour les croisières polaires, a été mis à l’eau le 16 mai au chantier Brodosplit de Split, en Croatie. Ce bateau, qui prendra le nom d’Ultramarine et sera immatriculé aux Iles Marshall, mesure 128 mètres de long pour 21.5 de large, sa jauge étant de 13.500 GT. Il disposera de 102 suites (dont 6 individuelles), soit une capacité d’un peu moins de 199 passagers, l’équipage et le staff d’expédition représentant 140 personnes. Capable d’atteindre 16 nœuds, le navire sera au standard Ice Class 1A+ (PC6) lui permettant d’évoluer en Arctique et en Antarctique.

Vue de l'Ultramarine (© : QUARK EXPEDITIONS)

L’Ultramarine sera équipé près de la ligne de flottaison d’un grand hangar permettant de stocker 20 semi-rigides Zodiac et différents équipements nautiques (kayak, paddle…) mais embarquera aussi deux hélicoptères pour des excursions aériennes et des sorties héliski. Quark Expeditions proposera d’ailleurs à partir de ce navire des activités d’alpinisme, des sorties camping et des randonnées à ski. L’Ultramarine comprendra différents espaces publics, dont un restaurant principal, plusieurs bars et salons, dont un panoramique, un centre de bien-être ainsi qu’un théâtre où se dérouleront notamment des conférences avec les experts et naturalistes présents à bord.

Commandé en 2018 sur la base d’un design conçu par LMG Marin, le bureau d’études norvégien remportant à cette occasion son premier contrat sur le marché de la croisière, l’Ultramarine, dont la première tôle a été découpée le 28 janvier 2019 chez Brodosplit, devait initialement entrer en service cette année. Sa livraison a cependant été renvoyée à l’année prochaine, Quark Expeditions prévoyant à partir de mai 2021 des croisières vers la Norvège, le Svalbard et le Groenland, puis le passage du nord-ouest, l'Arctique canadien et des voyages en Antarctique durant l’hiver.

En dehors de ce navire, Brodosplit, qui appartient au groupe croate DIV, avait aussi engrangé en juin 2019 la commande d’une seconde unité d’expédition de 107 mètres et 174 passagers pour la compagnie néerlandaise Oceanwide. Prévu pour entrer en service en 2021, il s’agira d’un sistership de l’Hondius, livré par le chantier croate il y a un an. Alors qu'un projet de paquebot résidentiel vient d'être annoncé par DIV, on notera enfin qu'aucune conclusion n’a encore été annoncée dans le litige qui oppose Brodosplit à Star Clippers concernant le voilier de croisière Flying Clipper, cinq-mâts de 162 mètres et 300 passagers dont l’armateur n’a pas pris livraison et qui en attente à quai d’être fixé sur son sort.

