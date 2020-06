Brodosplit met sur cale un nouveau navire d’expédition

Sistership de l’Hondius, qu’il a livré l’an dernier à la compagnie néerlandaise Oceanwide, le chantier croate Brodosplit vient de procéder à la mise sur cale du Janssonius. Livrable en 2021, ce navire d’expédition de 107 mètres de long pour 17.6 mètres de large comptera 80 cabine, soit une capacité de 170 passagers, servis par 72 membres d’équipage.

(© : OCEANWIDE EXPEDITIONS)

Le premier bloc du Janssonius a été posé sur la grande cale inclinée du chantier de Split, où a été lancée le 16 mai la coque de l’Ultramarine, un navire de croisière de 128 mètres et 199 passagers livrable en 2021 au voyagiste américain Quark Expeditions. Est également toujours présent dans le port le voilier de croisière Flying Clippers, cinq-mâts de 162 mètres et 300 passagers mis à l’eau en juin 2017. Le navire, désormais achevé, n’a pas été livré suite à un grave différend entre l’armateur et le constructeur.

Le premier bloc du Janssonius et au fond le Flying Clipper (© : DIV GROUP)